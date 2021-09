Feriado da Indepêndencia terá ficalização redobrada, diz Sejusp

Com um aumento significativo no número de efetivos da Polícia Militar Rodoviária nas rodovias, o feriado que marca a idenpendencia do Brasil pode ser mais seguro. Segundo binformações da coorporação, a ficalização das estradas será reforçada este ano, a fim de monitorar melhor o fluxo de veículos pela BR e também combater o número de acidentes.

“Neste período se reduz as escalas de folga e intensifica a fiscalização nas rodovias, para coibir condutores que estiverem com abuso de velocidade, uso de bebidas alcoólicas e outras irregularidades”, esclareceu o comandante da Polícia Militar Rodoviária, coronel Wilmar Fernandes.

O coronel ressaltou ainda que é feito um levantamento de dados estatísticos com táticas a fim de dar atenção maior há alguns trechos durante o feriado. Entre elas citou as rodovias MS-306 e MS-276. “Nosso foco é evitar e reduzir número de acidentes no Estado, além de coibir outros crimes cometidos”, explicou.

O comandante afirmou que nestas fiscalizações conseguem interceptar outros crimes como tráfico de drogas e armas, contrabando, porte ilegal de arma, descaminho e outros que forem identificados pelas autoridades.

Orientações

Para uma viagem segura a PMRv orienta os usuários das rodovias estaduais a respeitar os limites de velocidade, manter distância de segurança em relação aos demais veículos, ultrapassar apenas quando houver plenas condições de segurança e não desviar a atenção do trânsito.

É fundamental planejar a viagem, buscando evitar, na medida do possível, os horários de maior fluxo de veículos e estar atento às condições mecânicas do veículo.

Dirigir cansado ou com sono aumenta o risco do motorista de cometer erros, portanto é recomendável que a cada três ou quatro horas de viagem, se faça uma pausa para descanso ou o revezamento da direção do veículo. O uso do cinto de segurança e da cadeirinha para crianças é imprescindível – esses equipamentos podem fazer a diferença em caso de acidente.