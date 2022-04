Feriado prolongado da Semana Santa promete movimentar todo o setor turístico de MS

Dias antes do início do feriado de Semana Santa, algumas cidades turísticas de Mato Grosso do Sul já estão com lotação máxima e, com isso, o período trouxe grandes expectativas para o turismo local. Por ser o primeiro feriado após o fim de grande parte das medidas restritivas relacionadas à pandemia da COVID-19, as principais cidades turísticas do Estado esperam que o momento seja definido pela retomada turística.

Segundo o diretor-presidente da Fundtur-MS (Fundação de Turismo de Mato Grosso do Sul), Bruno Wendling, foi realizado um levantamento prévio nessa terça-feira (12), e a expectativa é de fato muito boa para o feriado. “Bonito já passou de 90% de taxa de ocupação prevista, o pantanal está em torno de 85%, em outras regiões como Rio Verde mais de 70% de ocupação, Ponta Porã mais de 80%”, disse. Ele destacou ainda que esses dados não são precisos, pois ainda tem alguns dias pela frente até a data do feriado.

O presidente do IDB (Instituto de Desenvolvimento de Bonito), Augusto Mariano, contou à reportagem do jornal O Estado que a cidade está organizada, preparada para receber e atender todas as pessoas que passarem pela cidade. Grande parte da rede hoteleira já está com todas as reservas preenchidas, mas ainda há locais para hospedar quem deixou para última hora.

Augusto destaca que por terra ou pelos ares é muito fácil chegar até Bonito, isso porque a cidade recebe sete voos semanais e a rodovia que leva até o município está em ótimo estado, facilitando assim a locomoção e a chegada à cidade.

Em Corumbá também foi feito um levantamento prévio da taxa de ocupação e reserva para o feriado da Semana Santa, que atingiu 60% da capacidade local, porém a responsável pela Fundação de Turismo do Pantanal, Elisângela Oliva, acredita que até a sexta-feira (15) esse número aumente, justamente porque, a partir da próxima segunda-feira (18), já começam os preparativos para o carnaval na cidade.

Em contrapartida, a cidade de Bodoquena-MS está com uma previsão relativamente baixa para o feriado, onde consta no sistema do município a estimativa de 2 mil visitantes, o que é considerado baixo ante outros feriados, quando o número chega a 4 mil turistas. (Texto: Camila Farias e Kamila Alcântara)

Leia a matéria completa na página A8 do caderno impresso do Jornal O Estado MS