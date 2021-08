Família faz apelo após funilaria pegar fogo com veículos dentro

Proprietários da funilaria de automóveis tomada por chamas na noite desta segunda-feira (23), no bairro Vila Piratininga em Campo Grande, estão fazendo uma ‘vaquinha solidária’ a fim de reparar os danos causados pela combustão. No momento do incêndio, quatro veículos de clientes estavam dentro do galpão, e foram completamente destruídos, além dos utensílios de trabalho da oficina.

A reportagem do jornal O Estado Online esteve no local e conversou com a família que possui o empreendimento como única fonte de renda, e organiza junto aos amigos uma ação por meio das redes sociais. Sem conseguir acreditar no que aconteceu, o proprietário Manoel Borges de 5o anos, estava muito abalado com a situação e não conseguiu falar com a equipe. A filha dele, Bianca Borges de 19 anos, disponibilizou os dados para quem puder contribuir e ressaltou também que não importa o valor da doação.

“Temos o link e também a chave pix: 069.436.211-57 eu peço que vocês se compadeçam e tentem entender o que estamos passando, eu estou tentando me manter forte mas se eu pensar muito desabo. Qualquer ajuda é bem-vinda, vamos ter que recomeçar do zero então quem puder, tiver interesse, entre no Instagram: _biacb, lá tem um post sobre a doação”, pontua Bianca.

Com informações de Itamar Buzzatta

Mais informações poder ser conferidas em nossa live no Facebook

Vídeo mostra momento em que oficina pegou fogo