Família do interior envolvida com tráfico de drogas é alvo de operação

A Polícia Federal deflagrou a Operação Dinastia que mira uma família de Três Lagoas acusada de estar envolvida no tráfico de drogas interestadual. Investigações da PF apontam que ocorria uma sucessão no domínio do esquema quando algum integrante era preso.

Dois mandados de busca e apreensão foram cumpridos, sendo um em Três Lagoas e outro em uma propriedade rural de Castilho (SP), município que faz divisa com Mato Grosso do Sul. Na ação, uma pessoa foi presa após ser constatado que ela estava foragida da justiça

De acordo com a PF, foi verificado que um homem preso em flagrante por tráfico de drogas é pai de uma das investigadas na Operação Dinastia. Investigações levantadas indicam que a suspeita assumiu o lugar do pai no esquema ilícito.

Dinastia

O nome da Operação deflagrada no último sábado (03) faz alusão ao modelo de sucessão do poder durante certo período a pessoas da mesma família.