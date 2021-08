Fábio Trad não aprova voto impresso no Brasil, entenda o por quê;

A comissão especial da Câmara dos Deputados que analisa a PEC do voto impresso rejeitou na quinta-feira (5), por 23 votos a 11, o parecer favorável ao tema elaborado pelo deputado Filipe Barros (PSL-PR). Fábio Trad (PSD) votou contrário a proposta.

Contrário à proposta de emenda à Constituição (PEC) do voto impresso, o deputado federal Fábio Trad disse na última sexta-feira (16) que pretendia articular votos durante o recesso parlamentar para que a proposta fosse rejeitada na sessão.

O deputado federal de Mato Grosso do sul também disse nesta semana, acreditar que a PEC do Voto Impresso seria derrotada “com uma margem segura de votos”. “Clima tenso”, acrescentou Trad, um dos titulares da comissão.

Apesar de rejeitada, a proposta deve ser levada a votação no plenário da Câmara. Isso, porque as comissões especiais têm caráter opinativo, e não, conclusivo. A palavra final sobre as PECs do voto impresso cabe ao plenário, onde os 513 deputados poderão votar.

Bolsonaro tem alegado que o atual sistema de votação é passível de fraude e feito ameaças de que poderia não aceitar o resultado do pleito no próximo ano sem a alteração. O movimento de Bolsonaro ocorre em meio à queda de popularidade e apoio em pesquisas de intenção de voto para a eleição presidencial de 2022.

Twitter

Fábio publicou em sua conta pessoal logo após o debate do voto impresso ser encerrado ”Deu a lógica aqui na Comissão Especial. A lógica da democracia, a lógica da estabilidade constitucional, a lógica da confiança nas instituições democráticas, a lógica do racionalidade e do equilíbrio, a lógica da verdade e da boa-fé no debate político. 23 a 11.”

Fábio Ricardo Trad é um advogado e político brasileiro. Em 2018 foi eleito deputado federal pelo Mato Grosso do Sul. Acesse também: Fronteira e mais 12 cidades já concluíram aplicação da 1ª dose

Mais notícias no Jornal Impresso