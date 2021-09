Exonerado servidor que filmava mulheres no banheiro em Paraíso das Águas. A exoneração saiu nesta quarta-feira (15), quase dois meses após o flagrante e a prisão. O servidor público usava o próprio celular dentro de uma esponja para captar imagens na repartição na qual trabalhava e vender em sites pornográficos. Porém, dias depois da prisão ele foi liberado após pagar 40 mil em fiança.

O prefeito da cidade, Anisio Andrade, fez um estudo preliminar junto aos órgãos responsáveis e hoje (15) tomou a atitude de demiti-lo.O fato só foi descoberto depois que uma residente em Itumbiara, Goiás, ter ministrado uma palestra em Paraíso das Águas. Voltando para sua cidade, ela foi alertada sobre as imagens dentro do banheiro disponibilizadas em um site pornográfico.

Ela foi à polícia, fez a denúncia. Os delegados das duas cidades se juntaram para investigar e descobriram a origem do vídeo. Os policiais foram até a casa do servidor, descobriram todo o material pornográfico e o prenderam. Agora ele responde me liberdade.

(Com informações do repórter Itamar Buzzata)

