EXCLUSIVO: Filha é sequestrada por causa de dívida da mãe

Em plena luz do dia, mãe e filha estavam andando na rua do Selenita, que começa no Jardim Montevidéu e termina dentro do residencial Alphaville, quando um Ônix branco se aproximou, parou e desceu armado ameaçando as mulheres, de acordo com testemunhas.

A filha foi agarrada e jogada dentro do veículo. A polícia foi acionada pela mãe e pelas testemunhas. Porém, o suposto autor do crime conseguiu fugir. A polícia identificou a placa do veículo e foi até a casa do motorista que não estava lá. Até o momento não há nome dos envolvidos e ninguém foi encontrado. Todas as viaturas estão em busca do suposto sequestrador.

(informações do reporter Itamar Buzzata)

Veja o vídeo aqui.