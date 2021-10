Estudante de medicina de Dourados está entres as vítimas da chacina no Paraguai

Kaline Reinoso de 21 anos é uma das vítimas da chacina que aconteceu na manhã deste sábado (9), em frente a uma casa de festas, em Pedro Juan Caballero, no Paraguai. A jovem era estudante de medicina e morava em Dourados.

Segundo informações do site Ponta Porã News, a vítima estava acompanhada de Rhannye Jamilly, também estudante de medicina; de Osmar Vicente Álvarez Grance e de Haylee Carolina Acevedo Yunis, filha do governador do Departamento de Amambay. Ambos morreram após disparos de arma de fogo. Mais dois jovens foram socorridos e encaminhados para o hospital. O estado de saúde não foi divulgado.

De acordo com as investigações, as vítimas tinham deixado um salão de eventos e estavam sentados do lado, quando os atiradores chegaram atirando. Não há pistas dos assassinos.

Ao amanhecer, a perícia técnica da Polícia Nacional concluiu o trabalho de investigação e dezenas de cápsulas de balas de vários calibres foram encontrados no local. É grande a movimentação policial em toda a cidade de Pedro Juan Caballero.

Ontem o vereador Farid Filho (DEM) foi morto por pistoleiros em Ponta Porã. Os crimes não devem ter ligação, mas a fronteira entre o Brasil e Paraguai está tendo um dos finais de semana mais violentos dos últimos anos.

Veja mais notícias no Jornal Impresso