Estados Unidos devem lançar alerta sobre vacina da Janssen e risco de síndrome

A agência reguladora de medicamentos dos Estados Unidos, o FDA, deve lançar, nos próximos dias, um alerta para a chance de desenvolver a síndrome de Guillain-Barré após a imunização com a vacina da Janssen contra a Covid-19. As informações são do jornal The New York Times.

O órgão garante que as chances são baixas, e que os benefícios da fórmula continuam sendo superiores aos riscos de desenvolver a condição. O objetivo do alerta é apenas informar a população, já que pacientes imunizados com a dose da Janssen parecem ter entre 3 e 5 vezes mais probabilidade de ter a doença do que a população em geral.

Síndrome de Guillain-Barré

Foram identificados, até o momento, cerca de cem casos suspeitos da síndrome — uma doença autoimune que provoca fraqueza progressiva e pode levar à morte. Os primeiros sintomas apareceram cerca de três semanas após a vacinação, e a maioria das pessoas que foi diagnosticada até o momento já se recuperou.

