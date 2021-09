Entidades de produtores de MS apoiam atos em favor de Bolsonaro

Alguns representantes estarão em Brasília para participar de manifestação

Entidades ligadas a produtores rurais de Mato Grosso do Sul, como sindicatos rurais, Famasul (Federação da Agricultura e Pecuária de MS) e Acrissul (Associação de Criadores de MS), apoiam as manifestações em favor do presidente Jair Bolsonaro em 7 de setembro. Algumas até estão custeando viagens de graça rumo à capital federal, ao passo que outras terão representantes.

O presidente do Sindicato Rural de Campo Grande, Rochedo e Corguinho (SRCG), Alessandro Coelho, disse que apoia os manifestos a favor do presidente e vai para Brasília. “Estarei em Brasília, assistindo ao desfile de 7 de setembro e espero que o apoio ao Poder Executivo venha suprimir as desavenças, atualmente ocorrida entre os Poderes constituídos, as quais têm causado transtornos e insegurança à sociedade brasileira.”

Coelho afirmou que haverá apoio logístico, do Sindicato Rural de Campo Grande, Rochedo e Corguinho. Porém essas entidades não fazem organização de caravanas. “Não organiza, ele recepciona e apoia os produtores da capital e interior, proporcionando apoio logístico para as partidas, rumo às manifestações de 7 de setembro.”

Já o presidente da Acrissul, Jonatan Pereira Barbosa, emitiu opinião pessoal e explicou que como representante de classe existe um apelo a todos os participantes para que haja ordem e paz. Apoiador do governo federal, ele acredita que a maioria dos agricultores pense da mesma forma.

“Até Brasília eu não vou porque não posso e tenho compromisso aqui. Mas eu apoio. Acho justo, apoio o presidente Bolsonaro e acho que ele é muito bem-intencionado e procura fazer o de melhor ao país. Posso dizer que a grande maioria, para não dizer extremado, quase a totalidade dos produtores rurais e dos integrantes do agronegócio pensa como eu. Eu represento a classe e antes de qualquer coisa tenho de ouvir meus companheiros.”

Barbosa diz também que não estará em manifestos na Capital, mas que agricultores já expressam a vontade em estar em atos. “Tenho conversado e ouvido, e eles não falam pelo lado político-partidário, mas pelo lado da democracia. Eu que fui político não poderia deixar de somar a todos aqueles que apoiam o governo e o presidente.”

A Famasul é favorável a todo movimento democrático, desde que seja por uma reivindicação legítima, e organizado de forma ordeira e pacífica.

Interior

Em Coxim, o Sindicato Rural do município, por meio do diretor e produtor rural Eduardo Coutinho, organiza caravana para levar manifestantes de graça para Brasília. Os produtores rurais é que vão pagar despesas de transporte, hospedagem e alimentação para apoiadores, que quiserem comparecer no ato de Dia da Independência.

“A gente está apoiando o movimento verde e amarelo, junto com outros sindicatos e produtores rurais. Estamos organizando transporte, hospedagem e alimento e quem está custeando são os produtores rurais. Tem hotel reservado para a caravana de Coxim, onde vão sair cerca de 50 pessoas”, disse Coutinho.

A saída está programada para ocorrer dia 6 às 17 horas, com retorno dia 8 às 17 horas.

Eduardo afirma que sindicatos e movimentos das cidades de Rio Verde do Mato Grosso (MS) e São Gabriel do Oeste também se organizam para custear caravanas. Ele afirma que a expectativa é de que sejam mais de 40 ônibus partindo de MS rumo a Brasília. “Os sindicatos rurais dão a representatividade, mas tem muitos produtores rurais que estão bancando do próprio bolso.”

Representante do QG Rural de Corumbá, Elano Holanda de Oliveira, do PSL, organiza um grupo em Corumbá para acampar em Brasília, no Parque Leão. A saída da cidade está prevista para dia 4 de setembro

com retorno em 11 de setembro. Ele é contra apoiadores que pedem o custeio da viagem para os líderes bolsonaristas.

“O povo quer a destituição dos ministros do STF e garantia de voto impresso. Não é um passeio de fim de semana e sim acampar em Brasília e sobreviver lá por vários dias. Não joguem essa responsabilidade de alimentação e estadia sobre os poucos lideres que estão a frente do movimento. Se formos em 2 milhões no Brasil, já estaremos representando quem não pode ir.”

Políticos

Entre políticos de MS, o deputado Coronel David (sem parido) vai até Brasília com meios próprios para participar do ato junto com autoridades favoráveis ao presidente. (Texto de Andrea Cruz)