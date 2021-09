Em apoio ao presidente, caminhoneiros bloqueiam quatro pontos em MS

Caminhoneiros que são a favor do governo do presidente Jair Bolsonaro e contra os ministros do STF (Supremo Tribunal Federal) estão fazendo manifestações com bloqueios em rodovias de diversos estados do Brasil. Em Mato Grosso do Sul, quatro pontos estão tendo de concentração e bloqueio total.

Conforme divulgado pela PRF (Polícia Rodoviária Federal), em Paranaíba na BR158 km 91 o trânsito está bloqueado para caminhões. 100 manifestantes estão no local e não há previsão de liberação.

Em Eldorado, na BR-163 km 38. o trânsito está totalmente interditado e a equipe da PRF permanece no local.

Também em Naviraí na BR-163 km 117. o trânsito está totalmente interditado com a presença da PRF no local.

Existem dois pontos de concentração no Estado: Na BR-262 – Três Lagoas, km 4 – ponto de concentração e MS-306 – Chapadão do Sul.

Em Guia Lopes e Jardim o fluxo segue sem alteração.

A PRF informou já ter uma liminar da Justiça Federal que estabelece multa diária de R$ 10 mil caso a BR 163 seja mantida interditada. A penalidade poderá ser aplicada ao CNPJ ou CPF dos organizadores das manifestações no Estado.

Há também solicitações de liminar semelhante para as demais rodovias federais que cortam o Mato Grosso do Sul.

No boletim das 0h30, o Ministério da Infraestrutura informou que, com base em informações da PRF (Polícia Rodoviária Federal), eram registrados pontos de concentração “com abordagem a veículos de cargas” em 15 estados.

Os estados com registro de manifestação: Santa Catarina, Rio Grande do Sul, Paraná, Espírito Santo, Mato Grosso, Goiás, Bahia, Minas Gerais, Tocantins, Rio de Janeiro, Rondônia, Maranhão, Roraima, São Paulo e Pará.