Em 106 anos, Pronto-Socorro da Santa Casa será reformado pela primeira vez

Pela primeira vez, o pronto socorro da Santa Casa de Campo Grande passará por uma reforma, que inclui atendimento às normas vigentes, abrangendo materiais, instalações elétricas e climatização. A primeira parte iníciou ontem (11) e deve durar noventa dias.

O coordenador de Infraestrutura da Santa Casa, Alessandro Junqueira, explica que o projeto levou 25 dias para ficar pronto. “Foi um tempo recorde, com a nova gestão da Santa Casa a prioridade tem sido a estrutura para receber os pacientes”, disse.

A reforma custará R$ 3 milhões, dinheiro do governo e de emendas parlamentares, visando adequações no espaço físico, de modo a proporcionar melhores condições de trabalho aos colaboradores e otimizar o atendimento aos pacientes.

A área a ser reformada conta com 1.196,39 m² (um mil, cento e noventa e seis metros quadrados e trinta e nove centímetros quadrados), compreendendo a construção da sala de estabilização com área de higienização do paciente, substituição total do piso do desembarque das ambulâncias, substituição e regularização total do piso, reordenação do espaço físico da área verde e construção de área de isolamento com sanitário próprio e antecâmara.

“O local está funcionando normalmente, com algumas adequações”

Alessandro Junqueira, coordenador de Infraestrutura



O espaço para espera dos pacientes, que hoje conta com local aberto, será adequado, cujas futuras instalações serão fechadas, para receber climatização.

Junqueira afirma que o pronto-socorro não vai ser fechado durante a reforma. “O local está funcionando normalmente, algumas adequações são necessárias, mas nada que atrapalhe o atendimento aos pacientes”, afirmou.

Na elaboração do projeto foram levados em consideração a humanização dos espaços, para garantir, assim, o bem- -estar dos pacientes e assistência, a partir de elementos curvilíneos, cores, texturas, iluminações e mobiliários específicos.

