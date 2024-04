Dourados tem menos de 15 dias para vacinar 100 mil pessoas contra a dengue

Para ajudar atingir a meta de 150 mil imunizados contra a dengue. O município de Dourados e a Fiocruz (Fundação Oswaldo Cruz) realizarão no próximo sábado (20) um Dia D de vacinação contra a dengue, com diversos pontos de imunização. Durante a semana, também será possível tomar a dose da vacina em vários pontos.

De janeiro até agora cerca de 50 mil pessoas com idades entre 4 e 59 anos receberam a primeira dose na cidade. Entretanto, para atingir a meta é preciso ao menos dobrar o número de vacinados até 30 de abril.

Dourados é o único município do Brasil com a imunização contra a dengue feita em massa e de graça, devido ao estudo feito em parceria com o laboratório japonês Takeda Pharma, fabricante da vacina, único aprovado pela Anvisa (Agência Nacional de Vigilância Sanitária).

Ultimo boletim mostra que Mato Grosso do Sul já registrou 13.285 casos prováveis de dengue, sendo 5.049 casos confirmados, em 2024. Estes dados foram apresentados no boletim referente à 14ª semana epidemiológica. Segundo o documento, 12 óbitos foram confirmados em decorrência da doença e outros 11 estão em investigação.

De acordo com o secretário municipal de saúde, Waldno Pereira Lucena Júnior para tingir a meta, a Secretária de Saúde do Município intensificou suas ações, além das unidades básicas o aumentando as salas de vacinação. Carros de som percorrem bairros chamando a atenção dos moradores para o próximo dia D que acontece no sábado dia 20. Além disso, nesta semana, o município divulgou que equipes do Núcleo de Imunização estão levando equipes para atendimento nas lojas que aderirem a essa força-tarefa, exemplo disso foi o Grupo ABV que vai auxiliar na divulgação e montar pontos de vacinação nas diversas lojas da cidade.

Nesta quarta (17), o atendimento acontece no ABV Água Boa, na rua Hayel Bom Faker, 1425, entre 15 h e 20 h. Na sexta-feira (18), das 7 h às 9 h, a equipe estará na Administração e entre 10 h e 11h30 no Centro de Distribuição, para atender colaboradores do Grupo ABV. Entre 15 h e 20 h, o atendimento é para o público geral no Leve Max Parque do Lago, na rua Antônio Emílio de Figueiredo, 170.

No sábado (19), entre 15 h e 20 h, a vacinação acontece no Leve Max Parque Alvorada, na avenida Guaicurus, 500. A vacina contra a dengue segue disponível para primeira dose até o dia 30 de abril em todas as Unidades Básicas de Saúde do município e na Sala de Vacinação do PAM. Além disso, diversos pontos móveis estão sendo montado, inclusive na Praça Antônio João entre 11 h e 18 h e no Shopping Avenida Center, das 18 h às 22 h.

Vale lembrar que o professor da UFMS (Universidade Federal do Mato Grosso do Sul), Julio Croda afirmou na semana passada ao jornal O Estado que o imunizante está próximo da data de vencimento.

Por Thays Schneider

