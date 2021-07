Douglas Souza ganha quase 2 milhões de seguidores após postar vídeos nas Olimpíadas de Tóquio

O ponteiro da Seleção Brasileira de vôlei Douglas Souza virou sucesso nas redes sociais com vídeos de bastidores dos preparativos para os Jogos Olímpicos de Tóquio. De maneira bem-humorada, dublando músicas e interagindo com o público e com os colegas de time, ele alcançou 2,1 milhões de seguidores no Instagram neste sabado (24).

Entre treinos e protocolos anti-Covid-19, o atleta de 1,99 m, natural de Santa Bárbara d’Oeste (SP), não perde a oportunidade de mostrar o que acontece na Vila Olímpica. As cenas divertidas se tornam ainda mais atrativas por se tratar dos Jogos Olímpicos mais fechados da história, sem a presença de público nos estádios e com acesso restrito até mesmo para jornalistas credenciados.

Entre suas dezenas de vídeos diários, Douglas já testou, sambando, a famosa cama de papelão da Vila – “Ainda bem que não quebrou. Cama super aprovada” – cantou músicas de Pablo Villar e fez piadas com a maioria dos companheiros de time. Foi, no entanto, um “desfile” durante um treino que o ajudou a viralizar nas redes, com o apoio de influencers famosas como as ex-BBBs Camilla de Lucas e Rafa Kalliman.

Após a Olimpíada, o jogador seguirá mostrando os bastidores de sua carreira agora na Europa, no Vibo Valentia, da Itália. Antes disso, tentará levar o Brasil a mais um pódio em Tóquio. A seleção estreou nesta sexta-feira (23), às 22h (de Mato Grosso do Sul), diante da Tunísia e venceu por 3 x 0, os pontos decisivos do 2° e 3° set, saíram das mãos de Douglas.