Dos grandes aos pequenos municípios, candidatos terão que buscar os votos de 1,8 milhão de eleitores em MS

Oito municípios de Mato Grosso do Sul apresentam situações opostas no que se relaciona ao número de eleitores aptos a votarem no próximo ano. Quatro deles têm o maior contigente de pessoas em condições legais a irem às urnas e, nos outros restantes desse grupo, é menor. As lideranças políticas, porém, não desprezam essa realidade e desde já estão em campo com os eventuais candidatos à reeleição ou àqueles que disputarão o pleito pela primeira vez.

A história política ensina que uma eleição pode se perder por diferença de apenas um voto. Em 2022 serão escolhidos presidente da República, governadores e seus vices, senadores (uma das três vagas), deputados estaduais e federais. No Estado, são 1.845.542 eleitores, conforme dados do TRE-MS (Tribunal Regional Eleitoral).

Os quatro maiores contigentes eleitorais, portanto, de Mato Grosso do Sul são: Campo Grande 33,327% (615.061), Dourados 7,195% (132.783), Porto Murtinho 3,273% (60.406) e Corumbá 3,179 % (58.661). Contabilizam o menor número, os municípios de Caracol 0,204% (3.762), Novo Horizonte do Sul 0,185% (3.410), Paraíso das Águas 0,178% (3.279) e Figueirão 0,122% (2.256).

Com base na estimativa de população residente divulgada pelo IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística), em 1º de julho de 2021, a população de Mato Grosso do Sul chegou a 2,84 milhões de habitantes neste ano, com um crescimento de 1,06% em relação à estimativa de 2020.

Os 10 municípios com as maiores taxas de crescimento populacional, segundo o IBGE, foram Sidrolândia, Chapadão do Sul, Nova Alvorada do Sul, Sonora, Terenos, Maracaju, Rio Brilhante, Corguinho, Paraíso das Águas e São Gabriel do Oeste.

Os dados do IBGE mostram ainda que o município de Selvíria têm mais eleitores do que habitantes. Os demais 78 municípios de Mato Grosso do Sul possuem mais habitantes do que eleitores.

Eleitorado feminino

O levantamento, atualizado até 30 setembro deste ano, mostra também que as mulheres continuam sendo maioria do eleitorado.

Segundo o TRE, as mulheres representam 52,759% (973.694) enquanto os homens chegam a 47,241% (871.848) dos eleitores. O Estado teve um aumento de 0,87% (1.612) do número de eleitores em relação ao último levantamento do tribunal, feitos em 31 de agosto.

Idade e instrução

Os dados do tribunal revelam ainda que a maioria dos eleitores aptos para votar estão na faixa etária dos 25 a 34 anos (22,12%), seguida por 35 e 44 anos (21,63%), e, a menor porcentagem de eleitores, é de 70 anos ou mais (6,64%). Em relação ao grau de escolaridade, 26,25% (480.313) tem o ensino fundamental incompleto. Na sequência, vem os eleitores com ensino médio completo, chegando a 22,46% (414.536) do eleitorado. A menor fatia dos eleitores de MS é composta por analfabetos, de 3,64% (67.302).

Roberta Martins e Raiane Carneiro