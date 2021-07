Domingo é marcado por tempo firme no Mato Grosso do Sul

O tempo continua firme, com predomínio do sol e sem variações na temperatura neste domingo (11), em Mato Grosso do Sul. Na região pantaneira, a máxima pode chegar aos 35°C e a mínima prevista é de 11°C.

De acordo com a previsão do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), em Campo Grande, no período da tarde, a máxima esperada é de 30°C. O tempo será claro com névoa.

Como a umidade do ar continua baixa em toda região Centro-Oeste, a recomendação dos especialistas é para que a população beba bastante água e adote cuidados para umidificar os ambientes.