DJ lança projeto aliando música eletrônica e imagens da Capital

Apresentação transmitida por meio do YouTube é uma celebração aos 122 anos de Campo Grande

Com um pôr do sol encantador, música de qualidade e a dedicação da profissional para tornar esta união inesquecível a DJ campo-grandense Nathalia Albuquerque realiza uma apresentação especial em homenagem ao aniversário de 122 anos de Campo Grande, e lança hoje uma verdadeira balada virtual como presente ao público. Primando pela qualidade de áudio e vídeo exclusiva, o set de house music remete a um passado recente, em que a cena eletrônica era poderosa na Capital, trazendo todos que apreciam a arte.

“Sou nascida e criada em Campo Grande e foi aqui que construí minha carreira. O período de pandemia fez com que precisássemos nos reinventar e com isso, vimos surgir lives e a força das redes sociais como ferramenta de interação com o público. A ideia desse projeto foi aliar um dos maiores cartões-postais da cidade, que é nosso pôr do sol, a um momento de diversão com cerca de uma hora de set, com imagens impressionantes, resultando em uma grande conexão com o público”, explica a DJ.

O novo trabalho da DJ marca uma nova fase do cenário cultural, em que novos hábitos se mesclam à rotina de quem aprendeu a se divertir em casa, sem abrir mão de consumir produtos de qualidade. “A pandemia fez com que muitas áreas se reinventassem, em especial o setor de eventos. Com a possibilidade da volta de muitas atividades, as pessoas querem sair, mas também desenvolveram o hábito de curtir em casa, com poucos amigos e esse trabalho traz essa possibilidade, de um verdadeiro show, com qualidade e que pode ser aproveitado de casa. A ideia de lançar no YouTube foi exatamente pela facilidade de espelhar o canal na TV, oferecendo um show além das telas dos celulares”, avalia Nathalia.

Nathalia celebra o aniversário da cidade esperançosa no futuro. “Acredito que significa o início de uma nova fase, a volta da ‘normalidade’. Depois de ter ficado tantos meses sem poder exercer o meu trabalho em razão da pandemia, me sinto mais madura profissionalmente e cheia de energia pra fazer coisas novas”, aponta a DJ.

Quem viveu em Campo Grande entre os anos de 1990 e início dos anos 2000 tem viva a memória de grandes eventos da música eletrônica e a house music é uma das várias vertentes do estilo que surgiu em Chicago, nos Estados Unidos, na década de 1980. Embora a cena eletrônica na Capital não tenha mais a mesma intensidade, Nathalia acredita que seja um estilo que agrada muito aos campo-grandenses.

“Escolhi a house music porque, além de gostar muito, Campo Grande se identifica com o estilo. Durante a pandemia fiz vários vídeos com sets mais comerciais e agora, criei um trabalho diferente, muito mais conceitual, mas com músicas que o público conhece e vai se identificar”, destaca.

Sobre a DJ

Nathalia Albuquerque é apaixonada por Campo Grande. Filha da Capital Morena, Nathalia toca profissionalmente há 8 anos e há 4 vive da música. Em 2017, ano que marcou o início de maior visibilidade da sua carreira, recebeu o prêmio “DJ destaque” pela rádio 103,7 Uniderp FM. E em 2019 foi convidada para encerrar o show do Alok em um evento com mais de cinco mil pessoas.

Serviço

O lançamento do set em homenagem a Campo Grande, da DJ Nathalia Albuquerque, será realizado hoje às 19h, no horário local, e terá exibição gratuita por meio do link: https://www. youtube.com/channel/UCkaaVLYmGpALrv4g38YGKA/. Após a exibição ao vivo, o vídeo ficará gravado e disponível. (Marcelo Rezende)