Dia da padroeira do Brasil tem previsão de sol e pancadas de chuva

O feriado nacional de Nossa Senhora Aparecida, padroeira do Brasil, tem como previsão tempo instável em grande parte de Mato Grosso do Sul. No centro-sul do Estado, o dia será de tempo firme.

De acordo com o Cemtec (Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima), nas demais áreas a previsão é de sol, mas não se descarta a possibilidade de pancadas de chuvas.

A temperatura pode ficar entre 18C° e 34C° ao longo do dia. Já os índices de umidade relativa do ar variam entre 30% e 90%.

Confira no mapa elaborado pelo Cemtec as condições esperadas para algumas regiões do Estado neste dia 12 de outubro.