Desaparecido há dias, homem é encontrado sem vida em Maracaju

O corpo de Anaurelino Ricaldes, 51, foi encontrado na tarde de quinta-feira (22), nas margens da rodovia MS-162, próximo a ponte do Rio Brilhante, em Maracaju – 153 quilômetros de Campo Grande.

Segundo boletim de ocorrência, Anaurelino estava desaparecido desde o dia 07 de julho, visto pela última vez numa conveniência no centro da cidade. Naquela noite, ele estava na companhia de dois homens, que após serem identificados, foram ouvidos pela a Polícia Civil, e liberados.

Contudo por volta das 14:30h da quinta-feira (22), o Corpo de Bombeiros de Maracaju foi acionado para averiguar um corpo na rodovia e um veículo Nissan Tida, de cor Preta, aparentemente capotado alguns metros à frente.

Em seguida, os militares do Corpo de Bombeiros iniciaram uma varredura no perímetro e localizaram, a cerca de 30 metros do veículo, um corpo de um homem já em avançado estado de decomposição.

Aparentemente tudo indica que tenha ocorrido um acidente de saída de pista e na sequência houve o capotamento, já que no traçado por onde o veículo passou, ficaram pedaços do automóvel e roupas de Anaurelino.

Acredita-se que Anaurelino não estava usando cinto de segurança no momento do capotamento, e tenha sido lançado para fora do veículo, vindo a falecer no local. Após os trabalhos dos peritos o corpo de Anaurelino fora removido do local e encaminhado ao IML (Instituto Médico Legal) da cidade de Dourados.