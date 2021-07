Depois do frio extremo, temperaturas voltam a subir neste fim de semana

Para quem não curte o frio extremo, a boa notícia é que a massa de ar polar começa a perder força e as temperaturas iniciam gradativa elevação entre sábado (31) e domingo (01).

“Entre sábado e domingo, o frio extremo perde força e há gradativa elevação nas temperaturas, com mínimas variando de 12º a 15ºC na região pantaneira, 11º a 14C na região centro-norte, 8 a 14 na região leste e 7 a 13 na região sudoeste. E as máximas, 28º em Corumbá, 21º em Dourados, 28º em Três Lagoas e na Capital 25ºC”, destaca a coordenadora do Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima, Valesca Fernandes.

Estimativa do Cemtec também aponta um pouco de chuva para o Estado. “Entre sábado e domingo há probabilidade de pancadas de chuvas isoladas no extremo sul da região sudoeste devido ao avanço de um cavado em médios níveis”, destaca.

Nesta sexta-feira (30) o amanhecer pode começar com frio extremo e geada em algumas regiões de Mato Grosso do Sul. O amanhecer ainda será gelado, mas o sol predomina ao longo do dia e não há previsão para chuva.

As mínimas podem ficar entre 2ºC e 3ºC na região sudoeste, 6ºC no sul da região pantaneira, 4ºC e 6ºC, na região leste, e na capital 5ºC. “Além disso, há probabilidade de ocorrência de geada, principalmente na região sudoeste, sul da região pantaneira e sul da região leste”, descreve Valesca.

Afonso Pena será interditada nesta sexta-feira (30) para obras – A Agetran (Agência Municipal de Transportes e Trânsito), vai interditar por 15 dias, a Avenida Afonso entre a Rua 13 de Maio e Rua Pedro Celestino, no sentido Centro Parque dos Poderes. O local será isolado para as obras do Reviva Mais Campo Grande.

Nesta sexta-feira também será interditado por um período de 15 dias, a Rua 13 de Maio, entre Rua Pernambuco e a Avenida Mato Grosso na região central.