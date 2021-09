Depois de quatro décadas, localização do MS ainda causa dúvidas

Após 40 anos de existência, o Brasil ainda não reconhece que o MS (Mato Grosso do Sul) geograficamente existe. Pelo menos foi que deixou claro o deputado federal Hélio Costa (Republicanos), de Santa Catarina. Para o presidente da Academia Sul-mato-grossense de Letras, o escritor e publicitário, Henrique Medeiros, quem necessita de conhecimento é o parlamentar.

“Veja bem, Mato Grosso do Sul está no sul da região Centro-Oeste, então eu não entendo o que está errado geograficamente, ele quem está errado. Se fosse Amazônia do sul, iria se referir ao sul da Amazônia entende? Tudo isso está relacionado a essa questão de termos que enfatizar o nome por completo, como, Mato Grosso do (Sul), é terrível e incomoda a todos, depois de 40 anos as pessoas ainda questionam. É difícil continuar falando sobre isso. Os outros precisam se acostumar”, explica.

Para ele, talvez o erro esteja no nome que a extensão recebeu “poderia sim se chamar o Estado de Majacaju, o Estado de Corumbá ou até mesmo, Estado de Campo Grande. Na época não levaram adiante, não exploraram as ideias. As pessoas se consideravam tão mato-grossenses que acrescentaram (do Sul), pela necessidade imediata de fazer a separação. Há um pouco de hipocrisia do PT (Partido dos Trabalhadores) também neste aspecto. Era uma coisa meio política na época, mas que faz parte do jogo. Quando você vai pra fora é muito difícil convencer alguém que você é de um Estado com esse nome, porque vira uma confusão enorme”, pontua.

Até mesmo pessoas famosas já cometeram a gafe de chamar o Estado pelo nome do território vizinho, como por exemplo, a cantora Rita Lee. “Uma vez em Cuiabá, a artista confundiu os nomes. Tem coisas que na verdade, são piores ainda porque somos todos irmãos, a cultura não é tão distante assim. Entre uma característica e outra nós somos todos próximos”, conclui.

Divisão do Estado

A divisão entre o Estado de Mato Grosso do Sul e o Mato Grosso, surgiu em razão da necessidade de uma melhor demarcação territorial, a fim de organizar e impulsionar o desenvolvimento econômico, político e equilíbrio da federação. A região que fica localizada do lado Sul, era formada pelo Planalto da Serra de Maracaju (com terra, topografia e clima propício à agricultura) e pelas planícies da Vacaria e do Rio Paraguai, propícios à pecuária.

Sendo assim, a criação de um novo Estado denominado ‘Mato Grosso do Sul’, em 11 de outubro de 1977, foi a ponte de acesso mais viável para acelerar o processo de desenvolvimento econômico e social de ambos os estados: o sul com excelentes condições para tornar-se um grande produtor de grãos e carne – o norte com condições para o rápido povoamento e ocupação dos grandes vazios.

