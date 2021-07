‘Daqui vocês não vão levar ninguém’, diz homem ao empurrar policial em festa clandestina

A Polícia Militar de Ponta Porã encerrou uma festa clandestina na manhã deste domingo (11), prendeu quatro pessoas e apreendeu caixas de som. Segundo o boletim de ocorrência, um policial chegou a ser empurrado ao tentar iniciar os trabalhos de revista.

O indivíduo que o agrediu teria dito que, ‘daqui vocês não vão levar ninguém’.

No local, os agentes constaram aglomeração e várias pessoas consumindo bebida alcóolica. Os vizinhos relataram que chegaram a pedir para que o volume do som fosse baixado, porém foram ‘atacados’ com latas de cerveja.

Estava na casa, aproximadamente 20 pessoas. Uma jovem, de 22 anos, que estava embriagada e alterada, respondeu aos policias que não desligaria o som e a festa iria continuar, pois estava na casa dela.

Neste momento, conforme o registro policial, ela foi informada que seria levada para a delegacia, juntamente com o aparelho de som, e então, os demais presentes passaram a agredir a equipe.

Foi necessário acionar outras viaturas e, assim, conter os ânimos. Dois homens desobedeceram à ordem de busca pessoas, resistiram à prisão e precisaram ser algemados.

O caso foi registrado na Delegacia de Polícia de Ponta Porã. (Com informações do Porã News)