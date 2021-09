Criminosos de SP são presos com arsenal de armas no bairro União

Dois criminosos foram presos nesta sexta-feira (10) no Jardim União, região oeste da cidade. A ação foi feita após denúncias de populares que acionaram a polícia, relatando atitudes suspeitas por parte dos homens que trafegavam no bairro em um veículo ônix. A equipe do Garras (Delegacia Especializada de Repressão a Roubos a Banco, Assaltos e Sequestros) foi até o local e se deparou com um arsenal de armas.

Segundo informações policiais, Luciano de Souza Barbosa conhecido como piquenis e o outro identificado como Reginaldo da Silva Ribeiro, que estava com documentos falsos e se chama Sidney, são foragidos do estado de São Paulo por tráfico de drogas e homicídio. Durante a abordagem, ambos disseram que não havia nada de errado, mas ao fazer a abordagem os policiais encontraram uma pistola escondida no painel do veículo, foi aí que eles confessaram o estoque de armas em uma casa onde moram.

Na ocasião, os policiais se deslocaram até a residência, perto de onde o veículo estava, localizada no União e contraram três pistolas, um revolver 380, um fuzil utilizado exclusivamente pelas forças armadas, entre outros. Os criminosos foram levados para o Garras e serão ouvidos pelas autoriades, a fim de esclarecer a procedência das armas e para que elas seriam usadas, e ainda, se já foram manuseadas na Capital. De acordo com informações apuradas pela reportagem do Estado Online, as investigações devem apontar outras pessoas envolvidas em supostos atos com os foragidos.

Com informações de Itamar Buzzatta