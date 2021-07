Crianças e adultos apresentam teatro online. E falamos de antemão do assunto. Pois, O Grupo Casa, traz o resultado de seu curso teatral constante. Como esse processo de montagem de cenas curtas, desde já, novos atores surgem em Campo Grande, mas desta vez totalmente virtual.

Este Coletivo de Artistas apresenta o Terceiro Texto em Cena. Ou seja, como já foi dito, com o formato digital, todos podem ver de casa. Isso é feito pela segurança devido a pandemia.

Em primeiro lugar, vamos revelar os autores escolhidos para este ano. São eles Plínio Marcos, Clarice Lispector, Tennessee Williams, Guilherme Burzynski, Ariano Suassuna, Carlos Drumond de Andrade, Silvia Gomez, Sófocles, e Marina Colasanti.

quando?

Em segundo lugar, serão dois dias de evento. Isso mesmo. É de quinta (29) a sexta (30). Já baixe a plataforma Zoom. Não deixe de prestigiar.

Isso vai dar apoio aos alunos/atores do Grupo Casa. Isso significa que eles entram em cena para defender suas personagens. Você aplaude e incentiva.

Ou seja, todas as pesquisas e os trabalhos que eles fizeram, serão admirados. Aliás, todo esse estudo aconteceu também de forma remota. Eles construíram suas cenas a partir da direção de Ligia Prieto, responsável pelo Coletivo.

Mas, antes de continuarmos, agende também o sábado (31). Sabe o motivo? Nesta data é a vez das crianças. Já anota também que as apresentações são às 19h. O link de acesso à sala do Zoom fica disponível na Bio do instagram do Coletivo @teatrogrupocasa.

turma adulta

Este Grupo é voltado a aprendizegem constantes. Desta vez, os adultos aprenderam de forma mista. Confira agora os nomes que representam os jovens artistas. Ah, eles representam os “maiores de idade”. Especificamente da Oficina Permanente de Teatro do Grupo Casa – Coletivo de Artistas.

Conhece? São eles: Beatriz Guardiano, Raíssa Chélsea, Érika Oelke, Samir Henrique, Guilherme Burzynski, Heitor Golfe, Watson Façanha, Bruno Sarate, Karen Freitas, Luísa Coelho, Maria Paula, João Trazzi, Leonardo de Medeiros, Gabriel Issagawa, Malu Tozzetti, Matheus Muniz, Luísa Coelho, Thais Umar, Tathiely Almeida, Felipe Augusto, Gabriela Garcia e Ludmila Muller.

voltando aos pequenos

Depois destes mais velhos. É a vez dos mais novos. Essa crianças, entram em cena para defender o texto “Cinderela Cientista”. Este é uma criação de Talita Farias.

Mas, não é o único espetáculo “infantil”. Elas também apresentam “O acampamento” uma construção coletiva dos atores em cena.

Aliás, os pequenos são do Grupo Casinha, também sob o ensino de Ligia Prieto e Kelly Figueiredo. Enfim, sabe que são essas crianças?

São elas: Henry Bittencourt, Natália Brune, Nicole Vallim, Maria Antônia, Talita Farias e Duda Rosa.

ensino

Tudo isso, só foi possível porque o Grupo Casa – Coletivo de Artistas, está há 7 anos oferecendo cursos de teatro na cidade de Campo Grande. Nem durante a pandemia parou. Adaptou-se e seguiu com os encontros de forma online.

Se interessou?

Mas ainda não para por aí. Já estão abertas as inscrições para o segundo semestre das Oficinas do Grupo Casa. Elas são voltadas para a formação de artistas.

E a formação desta é com pesquisa e prática. Já o sistema é híbrido. São turmas tanto online quanto presenciais.

A princípio, as aulas começam a partir do dia 15 de agosto. Trata-se do VI Processo em Cena. Continua tanto para crianças quanto para adultos.

o que é?

Primeiramente é um festival de construção de monólogos. Mas com textos autorais. E as etapas deste processo são várias. Elas vão desde exercícios e jogos teatrais até as devidas preparações de cenas.

Ah, é importante sobre o trabalho de corpo/existência. Este é, conduzido por Ligia Prieto. Aliás, ela faz isso com sua própria pesquisa do ator consciente. Esta foi desenvolvida em seus 20 anos de atuação e direção teatral. Depois aprofundada com sua formação em psicanálise e saúde mental.

Esta mente precisa estar sã. Viu como o teatro é essencial?! Neste trabalho, é necessário que o ator se enfrente. Ele precisa tomar consciência de suas marcas. Assim, por meio de estar aberto ao novo e ao evento do encontro com quem é realmente.

Desta form, se encontra com suas personagens e com a cena. Ele descubre suas coordenadas e seus caminhos.

Para isso acontecer, é preciso entrega ao básico. isto na fase de criação das cenas. É aí que os encontros se aprofundam. São os estudos de técnicas e construções. É um mergulho com os alunos na construção dos textos. Estes surgem a partir de seus próprios desejos de produção.

Vagas

As vagas para as oficinas estão abertas. Você pode se inscrever pelo site www.teatrogrupocasa.com.br. Quer outra forma? Que tal pelo e-mail [email protected]. Mais um? Pode ser diretamente pelo telefone (67)996182852 / (67)981859774. Ah, também é whats.

Direção

A Oficina de Teatro Permanente do Grupo Casa tem a direção de Ligia Prieto, atriz há 20 anos, poeta, dramaturga e diretora de teatro, com formação em psicanálise, e de Kelly Figueiredo, palhaça há 25 anos, atriz e produtora do Grupo Casa. O Grupo Casa está em novo endereço e abrirá as portas para o público a partir do dia 15 de agosto, seguindo todas as normas de biossegurança, Rua dos Barbosas, 1153, no bairro Amambai em Campo Grande.

