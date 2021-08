Corpo encontrado em córrego é de pastor desaparecido há três dias

Desaparecido há três dias, o corpo do pastor Valdenei Lopes de Sousa, 28 anos, foi encontrado nesta quinta-feira (26), no Rio Anhanduí, no cruzamento da Avenida Ernesto Geisel com a Rachel de Queiroz, no bairro Aero Rancho.

O Estado Online acompanhou o trabalho da Polícia Civil e a comoção dos familiares no local onde Valdenei Lopes foi encontrado por moradores. A vítima, que desapareceu na noite de segunda-feira (23), apresentava ferimentos na região das costas.

No dia que desapareceu, Valdenei Lopes de Sousa usava o uniforme de um time, calça preta e chinelos, porém hoje ele foi encontrado vestindo somente uma cueca. O caso é investigado pela 5ª Delegacia de Polícia de Campo Grande.