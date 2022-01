Homem mata ex-mulher a machadada e foge com a filha do casal

Uma mulher foi assassinada com um golpe de machado na cabeça pelo ex-companheiro, no sábado (15), na região do loteamento Altos da Cidade, próximo ao Mercado do Terto, em Anastácio, aproximadamente 123 quilômetros de Campo Grande. Após cometer o crime, o suspeito fugiu com a filha do casal.

Segundo a Polícia Civil, o suspeito utilizou o cabo de um machado e atingiu o lado esquerdo do crânio, que matou a mulher na hora. O corpo da vítima ficou na própria residência com todas as portas trancadas e o suspeito fugiu com a filha do casal, para a Capital.

De acordo com site O Pantaneiro, os policiais conseguiram localizar o suspeito após as primeiras investigações e realizou prisão preventiva. O corpo da vítima foi levado para o IML (Instituto Médico Legal), na segunda-feira (17).

A criança foi encaminhada para o Conselho Tutelar de Anastácio, com seus dois irmãos que estão acolhidos em casa de abrigo.