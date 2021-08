Corpo de homem é encontrado às margens de avenida

Nesta segunda-feira (23) o corpo de um homem não identificado foi encontrado às margens da Avenida Guaicurus, localizado após o trevo com a perimetral, em Dourados município distante a 230 quilômetros de Campo Grande.

Na ocasião, a Polícia Militar e peritos foram ao local após denúncia. O homem ainda não identificado trajava calça Jens, camisa polo listrada, nas cores azul e rosa aparentemente tem idade entre 40 e 60 anos. Conforme as primeiras informações, não foram encontrados sinais de violência e a polícia acredita em morte por causas naturais.

O corpo será levado ao IMOL (Instituto de Medicina e Odontologia Legal) de Dourados para investigação.

Com informações do Dourados News

Veja também: Mato Grosso do Sul: clima seco e quente dificulta combate a incêndios

A baixa umidade relativa do ar e as temperaturas elevadas vêm favorecendo o surgimento de focos de incêndios em diferentes regiões do Mato Grosso do Sul, incluindo o Pantanal sul-mato-grossense. Só nos últimos dias, bombeiros militares, brigadistas e voluntários foram mobilizados para tentar apagar as chamas que se espalham por diferentes áreas de cinco cidades: Água Clara, Bela Vista, Brasilândia, Corumbá e Porto Murtinho.

Segundo o Corpo de Bombeiros, das cinco principais frentes de combate ao fogo, a situação mais crítica é a de Porto Murtinho, onde as chamas já atingiram a terra indígena Kadiwéu e ameaçam avançar sobre propriedades rurais. Na região, os bombeiros se dividiram em quatro frentes para tentar debelar as chamas.

“Tivemos sucesso na região da Ingazeira, onde o fogo está praticamente controlado. Porém, surgiu mais um foco de grandes proporções mais ao sul deste”, informou, hoje (23), o comandante da Operação Portal do Pantanal, dos Bombeiros, o tenente-coronel Fernando Carminatti. “A situação também estava praticamente controlada na região mais ao norte [de Porto Murtinho], entretanto, esta madrugada, o fogo evoluiu e, agora, um grande foco está sendo combatido com a ajuda de proprietários rurais.”