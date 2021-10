Com o tempo seco e altas temperaturas, é preciso aumentar a dose de hidratação e, para isso, nada melhor do que uma bebida bem geladinha para os dias de calor. Nesses períodos, vale desde uma água de coco, mineral ou até chás gelados e sucos de frutas, o importante é não deixar de ingerir líquido ao longo do dia.

Para a coordenadora do Curso de Nutrição da Estácio Campo Grande, Camila Morais, a bebida de preferência é a água, uma vez que durante o período de calor o ser humano perde muito líquido com o suor. “A água representa 60% do peso de um adulto, é responsável pelo metabolismo, transporte de nutrientes, regulagem da temperatura corporal e outras diversas funções do organismo.

Por esta razão, é importante ingerirmos as quantidades adequadas de água ao longo do dia”, revela a especialista. Camila explica que a baixa ingestão de água nos dias mais quentes eleva o risco de desidratação, que pode causar cansaço, dor de cabeça, desregulação intestinal, tonturas e outros males.

É válido destacar

“A água não pode ser substituída por outros líquidos como chás, sucos e refrigerantes. Desta forma, além da

necessidade diária de água, podemos complementar e ajudar no processo de hidratação do organismo. Podemos ingerir outras bebidas como chás gelado, sucos de fruta naturais, água saborizada e água de coco”,

enfatiza.

A nutricionista afirma que sucos artificiais, refrigerantes e bebidas isotônicas devem ser evitados. “Nenhuma destas opções deve ser consumida em excesso, pois são ricas em açúcar ou calorias, e, no caso de isotônicos, possuem alta concentração de sódio ou potássio. Já os chás, como mate ou preto, possuem cafeína”, aconselha.

Para quem gosta de uma cervejinha a nutricionista alerta: “Bebidas alcoólicas não são adequadas para

isso, o álcool provoca a desidratação no organismo. Isso ocorre porque o álcool ingerido bloqueia a produção do hormônio vasopressina (antidiurético), responsável pela conservação de água pelos rins”, finaliza. (Texto: Bruna Marques)

Opções saudáveis e geladas

Chás de camomila, erva-cidreira, erva-doce;

Sucos naturais de frutas sem açúcar;

Água saborizada com raspas e gotas de limão;

Água saborizada com casca de abacaxi ou gengibre;

Água de coco.