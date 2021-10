Com fechamento de Guanandizão, prefeitura aumenta pontos de vacinação itinerante

O polo de Vacinação contra a COVID-19 no Guanandizão, instalado no Ginásio Poliesportivo Avelino dos Reis, na região da Vila Piratininga, encerrou nesta semana os atendimentos à população. Agora, a Prefeitura de Campo Grande vai ampliar as ações itinerantes nos bairros, realizando duas ações por semana.

Ao O Estado Online, o secretário municipal de Saúde, José Mauro Filho, explicou o novo foco secretaria. “A partir da próxima semana, será feita duas ações itinerantes, aumentando a aplicação das doses nos bairros, assim com os demais pontos de vacina”, disse.

Ele destacou que o fechamento do polo no Guanandizão ocorreu pelo movimento das ações itinerantes, que estão percorrendo supermercados, terminais de ônibus, comunidades carentes e locais de grande circulação de pessoas.

“Agora, as ações itinerantes têm sido mais eficientes, cada uma delas vacina mais de 1 mil pessoas e estamos indo em busca daqueles 8% que ainda não tomaram a primeira dose da vacina”, disse. “Com essas ações, conseguimos atingir uma eficiência maior do que um espaço fixo, onde elas, por vontade, vão buscar a imunização”, completou o secretário.

Ainda, segundo José Mauro, não há previsão para que nenhum outro polo ou drive-thru feche as portas do atendimento. “O Guanandizão fechou para que ele possa voltar a ser utilizado para seus devidos fins que são as práticas esportivas. Vamos remanejar as equipes que trabalhavam neste local para outros pontos de vacinação e continuar atendendo em todos os outros pontos como as 72 unidades de saúde”, destacou.

Vacinação itinerante no Nova Lima

Teve início às 8h desta sexta-feira (1°) e vai até às 16h45 a vacinação itinerante no bairro Nova Lima. O superintendente da Sesau (Secretaria Municipal de Saúde Pública) Marcos Marques, explicou que essa medida facilita o acesso da população à vacina.

“Nessas ações, são vacinadas em média 1.300 pessoas e é o que esperamos aqui no supermercado Pires, facilitamos o acesso do imunizante para que as pessoas tenham acesso a primeira, segunda e terceira dose”, comentou. (Rosana Lemes)