Com chapéu e berrante, vereador convoca bolsonaristas para atos; vídeo

“Vamos abrir porteira para o gado verde e amarelo”, disse Sandro Benites

O vereador Dr. Sandro Benites (Patriota) usou a tribuna da Câmara de Campo Grande ontem (31), onde usou chapéude boiadeiro, tocou um berrante e até simulou um mugido de boi para convocar os apoiadores do presidente Jair Bolsonaro para as manifestações em 7 de setembro.

Na aparição um tanto teatral, o parlamentar destacou que o partido Patriota é de direita, a favor da família e da democracia. E afirma que às 10h, de 7 de setembro, na Praça do Rádio Clube, dezenas de pastores farão uma grande oração a favor do presidente. “Para aqueles que acham que me ofendem me chamando de gado, hoje, vamos abrir a porteira para o gado verde e amarelo. Estaremos juntos no maior movimento da história”, afirmou o vereador.

Dr. Sandro falou sobre as ofensas que tem ouvido, como ser chamado de gado pelos opositores ao presidente Jair Bolsonaro, e também sobre o movimento não ser considerado de Deus. Em contraponto, o parlamentar informou que pastores de diversas denominações e representantes da Igreja Católica já confirmaram presença no manifesto.

“O Brasil vai parar no dia 7 de setembro! Viveremos maior manifestação da história. Convoco as pessoas de bem para irem, motociclistas, militares, pessoal da direita, do movimento familiar cristão. Convoco todos os gados verde e amarelo de Mato Grosso do Sul. Dia 7 de setembro, eu vou! Movimento pacífico e ordeiro. Encontro com vocês às 10h, em frente da Praça do Rádio”, convocou Dr. Sandro.

O vereador Alírio Villasanti (PSL) parabenizou Sandro Benites e confirmou a presença no evento, assim como o vereador Tiago Vargas (PSD), que também usou a tribuna e, aos gritos, disse que a esquerda estava apavorada e que “somente os cristãos e povo de Deus apoiam o movimento”. Vargas afirmou ainda que a “esquerda apoia as safadezas do Brasil” e que os “petistas estão esperneando e com medo da mobilização”.

Em contrapartida os vereadores Marcos Tabosa (PDT) e Ayrton Araújo (PT) pediram respeito com palavras usadas na Casa de Leis e em relação às ideologias partidárias, independente de ser da oposição ou da situação. Araújo lembrou que os partidos de esquerda sempre fizeram manifestações no Dia da Independência e que acima de “qualquer coisa sempre foi pregado o respeito a todas as religiões e a todos os povos, sejam cristãos, ateus ou de outras ramificações religiosas”.

Tabosa afirma que sente certo perigo em politização das religiões por grupos de extrema-direita. “Estão criando novos talibãs no Brasil e isso é muito perigoso. O fanatismo sempre demonstra que a sociedade deve estar em alerta.” Acesse também: Bolsonaro diz que irá trabalhar preço dos combustíveis

(Texto: Andrea Cruz)