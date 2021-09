Com calor intenso, lojas da capital cobram até 74% a mais em ar condicionado

Com altas recorrentes no termômetro e previsão de até 41ºC em Mato Grosso do Sul, a procura por ventiladores e aparelhos de ar condicionado tem aquecido o mercado. No entanto, o valor que os comerciantes do setor têm cobrado dos clientes, ultrapassa a margem de preços, é o que aponta uma pesquisa do Procon-CG (Superintendência para a Orientação e Defesa do Consumidor), divulgada nesta quarta-feira (29).

Ar condicionado

Segundo informações da Superintendência, ao verificarem os preços em 6 sites de lojas. Dos 13 modelos de ar condicionado analisados, a maior variação registrada foi de de 74 pontos percentuais, no produto da marca Mídea/9000 BTUS – Split frio Springer Air Volution Hi Wall 220V, cotada no valor de R$ 2.413,00 na loja Casas Bahia. Já o menor valor cobrado foi de R$ 1.387,00 encontrado no Extra Supermercados.

A cotação da segunda variação de preço aponta que a marca Consul 12000 BTUS Split frio classe A apresentou uma margem 58% maior, na faixa dos R$ 2.544,80 nas lojas Americanas. O menor preço foi de R$ 1.612,62 na Magazine Luiza. Outra variação foi de 36% na marca LG 9000 BTUS Split frio dual inverter voice, com maior preço de R$ 2.369,00 na Casas Bahia e Leroy Merlin e o menor preço foi encontrado na Magazine Luiza de R$ 1.739,00.

Ventiladores

De acordo com a pesquisa, dos 12 modelos de ventiladores pesquisados, houve variação mais expressiva, de 168% no modelo de mesa da marca Mondial VTX 50 8P preto 50cm, apresentando maior preço na Magazine Luiza e menor preço no Carrefour R$ 108,30.

A segunda variação foi de 111% também no ventilador de mesa, dessa vez na marca Arno Ultra silence force 40cm 3 velocidades, maior preço de R$ 399,99 no Carrefour e menor preço na Casas Bahia e Magazine Luiza R$189,00.

Outra variação foi de 87% no ventilador Philco Turbo ZES 30cm 3 velocidades e sistema oscilante preto, maior preço de R$ 205,90 nas Lojas Americanas e menor preço R$ 109,90 na Casas Bahia e Leroy Merlin.

Altas nos termômetros

Nesta quarta-feira (29), a previsão do tempo apontou escassez de chuva por todo território sul-mato-grossense com altas expressivas nos termômetros. Pela manhã a mínima ficou na casa dos 20°C, já as máximas, entre 34°C a 41°C.

Já os níveis de umidade relativa do ar acendeu o alerta para os cuidados à saúde, com variação está estimada entre 20% a 10% nas horas mais quentes do dia.