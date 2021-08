Com 368.309 casos de COVID-19, MS continua sem registro de variante Delta

Sem nenhum registro da variantes Delta, Mato Grosso do Sul registrou novos 64 casos do novo coronavírus (COVID-19, conforme boletim da Secretaria Estadual de Saúde (SES) desta segunda-feira (30).

De acordo com o documento, com os 64 registros, o Estado totaliza 368.309 desde o início da pandemia. Ao todo, 356.431 pessoas conseguiram vencer a doença, enquanto 2.258 seguem em isolamento domiciliar.

Apesar da queda nos casos, a gerente Técnica de Influenza e Doenças Respiratórias, Livia de Mello Almeida Maziero, explica sobre os riscos da variante delta.

“É mais um alerta que fazemos à população do Estado para que se vacinem, continuem com as medidas de proteção, de distanciamento, uso de máscara. Antes nós trabalhávamos com algumas variantes que já estavam em circulação. A vacina foi feita especificamente para essas variantes, mas nós temos mutações que estão acontecendo em todo mundo”, explica.