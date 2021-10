Colisão entre viatura da PRF e Jeep mata condutores na BR-163

Um acidente entre uma viatura da PRF (Polícia Rodoviária Federal) e um Jeep Cherokee deixou dois mortos na manhã deste domingo (10), na BR-163, entre Rio Verde e São Gabriel do Oeste.

Segundo o site local Edição MS, os dois veículos colidiram em uma curva. O PRF Eder Carlos Moura Candado, de 38 anos, chegou a ser levado para o hospital de Rio Verde, mas não resistiu aos ferimentos.

Eder conduzia a viatura no momento do acidente. O outro policial que estava no banco do passageiro não sofreu ferimentos graves.

A causa do acidente está sendo investigada, mas a possível suspeita é de aquaplanagem de um dos veículos já que chove muito na região. Ainda conforme o Edição MS, a rodovia foi bloqueada nos dois sentidos pela equipe da CCR MSVia.