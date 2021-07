Colisão entre motociclista e carreta deixa vítima fatal na BR-262

Colisão frontal entre um motociclista e uma carreta deixou uma vítima fatal na BR-262, sentido Campo Grande a Aquidauana. O acidente aconteceu na manhã deste domingo (4), as primeiras informações são de que o motociclista teria invadido a pista contrária, batendo na lateral frontal da carreta.

De acordo com as informações, a vítima foi lançada para o acostamento e não resistiu á pancada. Populares acionaram o Corpo de Bombeiros que esteve no local, além da PRF (Polícia Rodoviária Federal) e Polícia Civil.