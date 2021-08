Coalizão Negra acusa Reforma Eleitoral de Racista. “É como se tivesse uma placa dizendo: “Proibida a Entrada de Pessoas Negras”. Este é o sentimento da união de Movimentos Negros do Brasil diante das ações recentes do Congresso Nacional. Os representantes ainda apontam que há “limitação no número da cota para candidaturas de mulheres, indicando que não deve haver aumento na representatividade feminina, e ignoram totalmente o recorte racial.”

Para eles, deputados, deputadas, senadores e senadoras estão aproveitando o momento de distanciamento social para agir às escondidas. “Além de trazer o voto impresso como obrigatório e acabar com o voto de legenda por meio do distritão”, apontam. Por isso, lançaram a campanha nesta quarta-feira (4), “Reforma Racista Não!”. O ato ocorreu no Salão Verde, da Câmara dos Deputados.

Estiveram presentes lideranças, como Douglas Belchior e Vilma Reis e parlamentares, como Benedita da Silva (PT-RJ). Eles fazem parte a Coalizão Negra Por Direitos, que reúne 200 organizações, grupos e coletivos do causa negra brasileira para promover ações conjuntas de incidência política nacional e internacional.

coalizão negra

Douglas Belchior é professor de história e do UNEAFRO Brasil (União de Núcleos de Educação Popular para Negras/os e Classe Trabalhadora). Antes de ira à Brasília, ele conversou com o Estado Online. Durante a entrevista ele afirmou que estão “cumprindo a missão do Movimento Negro Brasileiro”.

Para ele, as ações são continuidade para as lutas históricas de construir uma aliança nacional de ativistas afrodescendentes. Estes que reunem nossas mulheres mais velhas e homens também. “Eles que construíram o movimento negro nos últimos 40 anos. Mas hoje, com a Coalizão, se encontram com as novas gerações para continuar a luta que eles sempre colocaram em prática!”, explica.

Reforma Eleitoral de Racista

Douglas lembra que, a luta pela representação política do Povo Negro é histórica, portanto antiga. “Muitas lideranças nossas fizeram esta batalha, fizeram este debate em todas as reformas eleitorais que o Brasil viveu. Então, sempre o movimento negro incidiu e desta vez não é diferente. O Congresso tenta aprovar uma lei que vai aumentar ainda mais os seus muros para entrada do acesso de segmentos da populares, segmentos do povo trabalhador, especialmente da população negra”, avalia.

A liderança conclui destacando que este é o motivo de estarem com a Campanha ‘Reforma Racista Não!’. “Justamente para enfrentar este desafio. Além disso, tentar fazer desta reforma, se é que ela é inevitável, que seja com elementos positivos que garantam a maior diversidade nos resultados eleitorais”, analisou.

Além disso, e não o fortalecimento da dominação branca, hétero e destes pequenos grupos de poderosos dos ricos do Brasil. Porque é isso que o Congresso Nacional é, como dizia Florestan Fernandes, “o espelho fiel da Casa Grande”. Então, a gente precisa reverter isso. É o motivo de estarmos aqui.

desigualdade

Mas, antes de chegar aos parlamentares, a Coalização Negra passou por uma agenda com o Ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Luís Roberto Barroso. Assim, foram 15 pessoas para dar representatividade. Então, eles pediram para que o ministro faça com que o Congresso consiga obedecer a Legislação.

Por isso, já durante o lançamento da campanha “Reforma Racista Não!”, Douglas Belchior destacou. “Por uma reforma que não seja racista. Por uma reforma que garanta a presença da população brasileira representada aqui. Por uma reforma que não aumente o muro da desigualdade. Por uma reforma que não aumenta ainda mais a exclusão do povo negro”. Estes são os motivos desta união pela causa negra fazer o “levante”: Coalizão Negra acusa Reforma Eleitoral de Racista.