Chuva na Capital tem queda de muro, 17 árvores e mais de 30 bairros sem luz

Depois de alguns dias sem chuva, Campo Grande teve um temporal na tarde desta quarta-feira (6) com ventos de 60km/h que resultou na queda de 17 árvores pela cidade, muro além de ruas alagadas e pelo menos 33 bairros sem energia elétrica.

No final da tarde de ontem, o temporal com ventos fortes derrubou parte do muro do Residencial Monte Castelo localizado na avenida Mascarenhas de Moraes. Segundo o funcionário de um estabelecimento próximo, não houve problemas com energia elétrica na região.

“Aqui não tivemos problemas com falta de energia, apenas a forte ventania que derrubou o muro e fez um barulho muito alto, quando fomos ver, o muro já estava no chão”, disse Igor Rezende, 24 anos.

Em um vídeo divulgado mostra o momento exato que o muro do residencial cai enquanto vários carros passavam pelo local no momento da chuva.

Ainda conforme o Corpo de Bombeiros, foram registradas 17 quedas de árvores em vários pontos da cidade. Entre os casos, foram registradas quedas envolvendo fiação elétrica, cinco quedas de árvores em vias públicas, queda de árvore em cima de oficina, em frente a Igreja dos Testemunhas de Jeová onde a fiação pegou fogo.

Também houve queda de árvore em cima de veículo estacionado em estabelecimento, além de ruas alagadas que ocasionaram acidentes entre carro e motociclista que foi encaminhado para a Santa Casa.

A chuva acompanhada de ventos fortes e inúmeros raios ocasionou a falta de energia elétrica em 33 bairros de Campo Grande. Segundo a Energisa, as ocorrências foram nos bairros Alves Pereira, Caicara, Chacara Cachoeira, Chacara Das Mansoes, Caranda Bosque, Coronel Antonino, Conjunto Aero Rancho, Conj. Habitacional Estrela Dalva, Conjunto José Abrao, Guanandi, Jardim Jockey Club, Jardim Los Angeles, Jardim Centenario, Jardim Taruma, Jardim Centro Oeste, Jardim Leblon, Moreninha, Monte Castelo, Nucleo Industrial, Nova Lima, Parque Residencial Rita Vieira, Parque do Lageado, Portal Caioba, Santa Fé, Santo Amaro, Sao Francisco, Vila Piratininga, Vila Sobrinho, Vila Nasser, Vila Albuquerque, Vila Vilas Boas, Vila Bandeirante e Universitario.

A concessionária afirmou que as interrupções do fornecimento de energia foram causadas pelas quedas de árvores na rede elétrica e que houve um aumento quatro vezes maior no número de equipes em campo.

Vila Nasser

Moradores do Vila Nasser também sofreram com o excesso de chuva. A quantidade de água gerou uma grande enxurrada que adentrou o imóvel de uma família. Na Rua Rosário Congro, a água cheia de barro invadiu a residência de uma comerciante que mora com o esposo e mais cinco filhos pequenos.

“A água invadiu um cômodo, e mesmo cuidando por ser de madeira, foi tudo muito rápido. Apesar do susto, não perdemos nenhum móvel”, comentou Laura da Silva Miranda, 35 anos, que vive no local há 11 anos e sempre que chove passa pela mesma situação.

Outros moradores da região também sofreram o mesmo problema. Confira na live: https://www.facebook.com/OEstadoOnlineMS/videos/2000748720091664