Dois cervos do Pantanal foram encontrados mortos boiando com as galhas entrelaçadas no rio Salobra. O caso foi registrado no último sábado (6), após o advogado Valtemir Mendes, de 59 anos, que estava a passeio pelo local informar a Polícia Militar Ambiental (PMA).

De acordo com as autoridades da Polícia Militar Ambiental (PMA) e do Instituto de Meio Ambiente de Mato Grosso do Sul (Imasul), os animais morreram durante disputa por território.