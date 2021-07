Imagens fortes: catadora de recicláveis é atacada por pit bull e policiais matam cão para salvá-la

A idosa Juraci Olaria de Souza, 64, trabalhava coletando materias recicláveis com uma carroça na manhã desta quinta-feira (8), até que foi atacada por um Pit Bull na região do bairro União, próximo ao Aeroporto Internacional de Campo Grande.

Segundo informações, o animal havia fugido de uma residência e atacou a égua da carroça de Juraci, que ficou ferida no pescoço e no rosto. Na sequência, a égua se desesperou e saiu correndo com a idosa em cima, com perigo de cair.

A senhora gritava por socorro até que, agentes do posto da 5ª Companhia independente da Polícia Militar viram o perigo da situação e foram atrás da carroça. Em seguida, atiraram e atropelaram o cachorro para que a senhora fosse salva.

Já o dono do cachorro foi para a porta da delegacia onde o boletim de ocorrência será cofeccionado. Ele explicou que um rapaz o cachorro escapou durante o descuido na hora de abrir o portão.

(Com informações do repórter Itamar Buzzatta)