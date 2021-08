Carro capota no bairro Tijuca e criança fica ferida

O Mobi era ocupado por cinco pessoas, entre elas, duas crianças que não tiveram idades reveladas

Na tarde desta quarta-feira (4) um carro Mobi capotou após colidir com um veículo Hyundai i 30, na rua da Prata, cruzamento com a Visconde de Boa Vista, localizada no bairro Tijuca em Campo Grande. O Mobi era ocupado por cinco pessoas, entre elas, duas crianças que não tiveram as idades reveladas.

A equipe de resgate do Corpo de Bombeiros foi acionado e prestou os primeiros socorros. Até o momento não se sabe ao certo o estado de saúde das vítimas. Já o i 30 era ocupado por apenas uma pessoa, que ainda não recebeu atendimento. A polícia ainda não chegou ao local, e não se sabe o que motivou a batida.

Segundo o major Rafael, uma das vítimas ficou presa na ferragem do veículo e sofreu fratura exposta na clavícula. “Uma das vítimas teve fratura exposta. Quando nós chegamos no local, populares já haviam feito a remoção de duas pessoas do veículo. Mesmo que seja na intenção de ajudar pedimos pede que não façam isso, acione o socorro e aguarde. Essa atitude pode ocasionar uma lesão e piorar a situação” alerta.

