Capital terá revitalização nas 205 escolas e concurso público para 2023, diz prefeita

Foi lançado na manhã desta segunda-feira (24) o projeto “Juntos pela Escola”, com o objetivo de revitalizar as escolas municipais de Campo Grande. De acordo com a Semed (Secretaria Municipal de Educação) serão aproximadamente R$ 40 milhões em recursos repassados as unidades escolares.

São 205 unidades de educação, sendo 99 escolas municipais e 106 Emeis (Escolas Municiapis de Educação Infantil). Segundo a prefeita Adriane Lopes, este seria o maior projeto de revitalização da história da educação da Capital.

“As estruturas escolares estavam precisando deste olhar, a pandemia deixou as escolas mais de dois anos fechadas, então a degradação foi muito grande. Cada escola tem sua particularidade, cada uma precisa de um ajuste em determinada área. Já está incluso neste projeto de revitalização a acessibilidade para escolas que ainda não tem”.

O secretário municipal de Educação, Lucas Bitencourt, explica que a realização do projeto é uma parceria entre a prefeitura, diretores de cada unidade de ensino e APMs (Associações de Pais e Mestres). O repasse será feito considerando as especificidades de cada unidade escolar.

“Primeiro, queremos garantir, acessibilidade, infraestrutura, para trazer tranquilidade e conforto no processo de ensino. O orçamento será aplicado para 205 unidades escolares; 19 já estão sendo realizadas neste momento, temos 186 que estarão entrando nesse valor global a partir de agora”.

A representante da APM da Escola Municipal Danta Nunes, Grazielle Viana Ferreira, ve com bons olhos a participação da comunidade escolar no projeto de revitalização.

“A APM tem um contato maior com a comunidade escolar para saber onde empregar esse dinheiro da melhor forma que cada unidade precisa. Será feito uma reunião com representantes de pais, funcionários e comunidade escolar para que sejam feitas sugestões com as melhorias na escola”, disse.

Ainda não há data para a finalização de todas as revitalizações. Durante o evento, a prefeita ainda revelou a possibilidade, ainda este ano, de um concurso pública para contratação de novos servidores, inclusive da educação.

Com informações do repórter João Gabriel Vilalba.

Acesse as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram.