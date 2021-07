Campo Grande vacina hoje apenas de manhã e no Guanandizão

Somente no ginásio Guanandizão, Campo Grande vai vacinar neste domingo (18), apenas das 7h30 às 12h, as pessoas com 34 anos ou mais e pessoas que tomaram a 1ª dose da Coronavac até 23 de junho, vacinados com a Astrazeneca até 12 de maio. Quem recebeu a primeira dose da Pfizer até 16 de maio, também terá direito ao reforço vacinal.

Campo Grande ultrapassou a marca de 40% da população adulta imunizada contra a Covid-19. Até este sábado, dia 17 de julho, 272,4 mil pessoas foram vacinadas com as duas doses ou dose única, conforme dados do “Vacinômetro”. Acesste também: Governo planeja novo hospital para idosos na Capital