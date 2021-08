Campo Grande tem o maior número de imunizados do país

Exemplo de imunização, Campo Grande é a capital com o maior número de pessoas vacinadas contra a COVID-19 com as duas doses ou dose única do país, conforme relatório epidemiológico divulgado ontem (11) pela OPAS (Organização Panamericana de Saúde).

A Capital Sul-mato-grossense lidera o ranking nacional de vacinação, com índice de 52% da população adulta completamente imunizada, assim como detém ainda a maior proporção de doses utilizadas, 101%, conforme demonstrativo abaixo. Em segundo lugar está a cidade de Porto Alegre ( RS) com 49% de cobertura vacinal.

Conforme dados do “Vacinômetro”, até a manhã desta quinta-feira (12), 541.907 pessoas foram vacinadas em Campo Grande. Destas, 353.041 receberam a dose de reforço ou dose única, o que representa 52.2% da população adulta.

O município tem aproximadamente 676,7 mil pessoas com mais de 18 anos, segundo censo do IBGE. Desde o dia 19 de janeiro, início da vacinação emergencial contra a COVID-19, 894.948 doses foram aplicadas na Capital.

Se consideramos toda a população campo-grandense, aproximadamente 906 mil pessoas, a cobertura da primeira dose é de 59.81% e da segunda dose ou dose única chega a 38.96%.

O planejamento, organização e estratégias adotadas pela Capital desde o início da vacinação fizeram toda a diferença para o êxito do processo.

Locais de vacinação

A Capital conta com mais de 60 pontos de imunização espalhados pelas sete regiões urbanas e distritos, incluindo quatro drives (Ayrton Senna, Albano Franco, Cassems e UCDB) e os três polos (Guanandizão, Seleta e IMPCG), com capacidade de vacinar até 20 mil pessoas por dia.

O município implementou um sistema de identificação prévia para dar mais agilidade no processo. O sistema, inclusive, tem ajudado municípios do interior do Estado a organizar a campanha de vacinação e foi reconhecido nacionalmente como exemplo de boas práticas.