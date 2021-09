Cadáver é encontrado em estado de mumificação – No início da tarde deste sábado (18), um cadáver em estado de mumificação foi encontrado por funcionários que trabalhavam em um viaduto na avenida Ministro João Arinus, saída para Três Lagoas, em Campo Grande.

Segundo informações do boletim de ocorrência, a polícia recebeu a informação de que havia um cadáver no viaduto da BR 163, ao chegar ao local constatou que o corpo estava em avançado estado de mumificação. Funcionários que faziam a manutenção do viaduto informaram que um mendigo havia sentido um forte cheiro no local e desconfiava que se tratava de uma pessoa morta.

De acordo com a perícia o corpo estava em estado de mumificação devido as condições fechadas do local. O cadáver foi encaminhado para o Instituto Médico Legal (IML), para necrópsia e demais procedimentos que possam constatar a causa da morte.

Confusão na madrugada deste sábado (18), terminou com três homens esfaqueados no bairro Santa Luzia, em Campo Grande. Viaturas do Corpo de Bombeiros e do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU), socorreram as vítimas e as encaminharam para a Santa Casa em estado grave.

Segundo o boletim de ocorrência, as facadas atingiram as costas e a cabeça das vítimas. Enquanto a polícia atendia a ocorrência de um dos rapazes feridos na Rua Santa Izabel, receberam a informação de mais duas pessoas feridas, uma na Rua Santa Gertrudes e a outra na Rua São Gregório.

