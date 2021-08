Brasil vence no vôlei feminino e avança para a semifinal

O Brasil está na semifinal do vôlei feminino nos Jogos Olímpicos de Tóquio. Nesta quarta-feira (4) a Seleção Brasileira venceu o Comitê Olímpico Russo (ROC) por 3 sets a 1, com parciais de 23/25, 25/21, 25/19 e 25/21.

A central Carol Gattaz (16 pontos) e a ponteira Gabi (14 pontos) foram as principais pontuadoras do Brasil na partida. Fedorovtseva (19 pontos), do Comitê Olímpico Russo (ROC), foi a atleta que mais pontuou no confronto.

Agora, a equipe brasileira enfrentará a Coreia do Sul na sexta-feira (6), às 01h (horário de Brasília), na Ariake Arena, em Tóquio. O time de vôlei feminino da Coreia do Sul conquistou a vaga na semifinal ao vencer a Turquia, na Ariake Arena.

A partida foi extremamente equilibrada e definida apenas no tie-break. A vitória sul-coreana por 3 a 2 teve as parciais de 17/25, 25/17, 28/26, 18/25 e 15/13, em um jogo que durou 2h17.

Na primeira fase, a Coreia do Sul foi justamente o adversário do Brasil na estreia dos Jogos Olímpicos. Na ocasião, as comandadas de José Roberto Guimarães tiveram um triunfo extremamente tranquilo por 3 sets a 0. Acesse também: Datena critica Bolsonaro, diz que não será vice e quer ser presidente

Mais notícias no Jornal Impresso