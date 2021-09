Brasil comemora melhor campanha da história em 7° lugar na Paralímpiada

Essa foi a melhor campanha do Brasil em Jogos Paralímpicos, foi conquistada a 7° posição no quadro geral de medalhas com 72 medalhas conquistadas com muita garra. Foram 22 ouros, 20 pratas e 30 bronzes.

Nos jogos de Londres, em 2012, o Brasil também conquistou a mesma posição, mas agora o número de medalhas de ouro foi bem maior. Com 22 medalhas douradas, o país bateu o recorde em edições. Em Londres, 21 ouros foram conquistados pelos atletas.

Um outro destaque em número de medalhas foi que no Rio-2016, o Brasil também garantiu 72 medalhas, mas com 14 ouros. Por pouco a delegação não conquistou a 73ª medalha, mas não foi dessa vez.

Edneusa Jesus Santos, era terceira colocada até os 30km, mas o redimento caiu e ela ficou em quarto lugar. Já Vitor Tavares perdeu para o britânico Krysten Coombs na disputa pelo terceiro lugar da classe SH6 do parabadminton.

