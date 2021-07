Bolsonaro rebate acusações e afirma que seu problema é com Barroso

Claramente cansado e desgastado, o presidente Jair Bolsonaro (sem partido) deu uma entrevista após se reunir com o ministro do STF (Supremo Tribunal Federal), Luiz Fux. Na sua fala, Bolsonaro rebateu todas as acusações contra ele, principalmente sobre a CPI da COVID e a Copa da Copa América.

Os acontecimentos, incluindo, com o presidente do STF, Luiz Roberto foram o tema de maior destaque. Assim, Bolsonaro, mais uma vez, falou do voto impresso colocando em dúvida o sistema de voto eletrônico brasileiro, principal problema entre ele e Barroso. “ Nós não conseguimos entender a posição dele no tocante a isso”, destacou Bolsonaro. O debate geral em todos os meios foi sobre a politização do voto impresso e eletrônico.

Bolsonaro ainda anunciou que indicará André Mendonça ao STF. Haverá reunião entre os Três Poderes para avaliar a situação do Brasil perante tantas crises.