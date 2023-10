Beto Pereira aceita presidir PSDB da Capital, mas quer consenso

Deputado diz que sendo pré-candidato a prefeito não haverá problema

“Estamos construindo uma convergência dentro do PSDB municipal. O meu nome tem sido falado para a assumir a presidência, mas ainda é um assunto que será debatido até a primeira semana de setembro, quando acontecerá a eleição”. Esta foi a afirmação do deputado federal Beto Pereira ao jornal O Estado, confirmando que está entre os cotados para assumir o comando do ninho tucano, em Campo Grande e, com isso, assumir a condução das articulações que devem definir os candidatos do partido, tanto ao Executivo quanto ao Legislativo, na disputa eleitoral de 2024.

O fato de já estar trabalhando como pré-candidato a prefeito de Campo Grande, segundo afirmou Beto Pereira, não criará dificuldades para assumir o comando da direção municipal do partido. “Não vejo como um fator a dificultar, pois posso muito bem conduzir a pré-campanha e dirigir o partido sem maiores dificuldades, até porque se trata de uma eleição no município e não estadual, o que, se fosse o caso, exigiria realizar muitas viagens”, afirmou

Beto Pereira fez questão de destacar, no entanto, que tudo está sendo construído na base do diálogo para que não ocorram divisões dentro do partido, com todos os segmentos sendo consultados e para que, ao final, todos estejam unidos. “Acho que durante o mês de agosto promoveremos mais discussões internas e caminharemos para a obtenção de um consenso na renovação da direção municipal do partido”, afirmou o deputado federal

Nomes Pelo que se sabe, além do nome de Beto Pereira, foi citado que o grupo ligado a Carlos Alberto de Assis, diretor-presidente da Agems (Agência Estadual de Regulação de Serviços Públicos de Mato Grosso do Sul), como interessado em indicar o novo presidente do PSDB Municipal de Campo Grande, uma vez que não poderá concorrer, pois o mandato na agência reguladora vai até março de 2024. Naturalmente, a definição do novo comando passa tanto pelo governador Eduardo Riedel como pelo presidente regional do PSDB, o ex-governador Reinaldo Azambuja.

