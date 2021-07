Avenida Afonso Pena causa transtorno a motoristas

Avenida Afonso Pena seguirá interditada por mais 14 dias

Com a Avenida Afonso Pena fechada nesta sexta-feira (30), os condutores da Capital tiveram que lidar logo cedo com o trânsito caótico. O Estado Online recebeu o vídeo de um leitor que relatou a situação no local.

Nas imagens, o motorista reclama do congestionamento da Av. Afonso Pena entre as ruas 14 de Junho e 13 de Maio. “Isso que é falta de gestão e planejamento”, diz o homem indignado.

Mais cedo, O Estado Online acompanhou a situação do trânsito na região central. Alguns condutores estavam demorando cerca de 15 minutos para realizar o deslocamento da rua Calógeras para a 13 de Maio.

Devido às obras do Reviva Mais Campo Grande, a Agência Municipal de Transportes e Trânsito (Agetran) deve interditar a Av. Afonso Pena por mais 14 dias.

Confira o vídeo na íntegra:

