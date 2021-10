Assembleia aprova lei de cultura e cidadania com apoio financeiro

Projeto do governo será implantado na Capital e expandido para o interior

Os deputados estaduais aprovaram, na sessão de 30 de setembro, projeto de lei do governo do Estado para criação do Programa Cidadania Viva que, inicialmente, vai ser implantado em Campo Grande e depois será

expandido para o interior. O objetivo é trabalhar quatro pilares para que as pessoas vivenciem a cidadania plena. A ação vai selecionar, posteriormente, jovens para atuar no projeto e todos vão receber apoio financeiro com valores que vão variar conforme o cargo desempenhado.

O titular da Secic (Secretaria de Estado de Cidadania e Cultura), João Cesar Mattogrosso, destaca que o programa será uma importante ferramenta para fomentar a cidadania em Mato Grosso do Sul. “O Cidadania Viva é um projeto que vai trazer luz a variados temas, que por vezes estão à margem dos grandes

debates, além de promover a valorização da história do Estado como um todo, envolvendo a comunidade nesse processo de construção social e colocando a estrutura do governo do Estado à disposição”, declarou.

O secretário adjunto da Secic, Eduardo Romero, frisa que o Cidadania Viva é um grande projeto que vai integrar as pessoas dentro de suas próprias comunidades, sejam elas urbanas, rurais, remanescentes de quilombos, indígenas, entre outras, de modo que recebam informações de apanhado histórico, cultural e ainda vai dar oportunidade de bolsa para adolescentes e jovens com idades entre 16 e 29 anos, oriundos de

escolas públicas e privadas e que tenham um tempo mínimo para se dedicarem ao programa.

Esta é uma forma de despertar para a pesquisa e ainda tem o aspecto econômico, que será regulamentado posteriormente pela equipe de governo.

O Cidadania Viva se divide em quatro eixos. Um deles é o uso da educomunicação, que é uma forma usada para despertar nas pessoas o uso da comunicação midiática, independentemente da idade ou comunidade em que elas vivem.

Outro eixo é o Prosa Cidadã, que promoverá rodas de conversa em comunidades, bairros, associações, comunidades rurais, ouvindo pessoas sobre desafio da cidadania, de ser sul-mato-grossense, suas vivências

naquela localidade.

O terceiro eixo envolve muralismo, sendo que muitas dessas discussões das rodas de conversa possam ser transformadas em expressões, ocupando espaços públicos, como muros de escolas, associações, com manifestações artísticas da própria comunidade.

No Rota Cidadã, lugares serão identificados com QR code, trazendo modernidade e contemporaneidade digital. As pessoas poderão posicionar seu celular e ter informações sobre fatos históricos. Além disso, terão a oportunidade de conferir o material produzido pelo eixo da educomunicação sobre a comunidade, com história e entrevistas.

“A ideia é fazer um movimento pela cidade, envolvendo e aproximando a sociedade e o governo. Também vai levar dicas de direitos específicos com as nossas oito subsecretarias (Pessoa com Deficiência, Políticas Públicas para as Mulheres, da Pessoa Idosa, para População Indígena, promoção da Igualdade Racial, Juventude, LGBT+ e Comunitário) do governo do Estado”, explica Eduardo Romero.

A líder do governo na Assembleia Legislativa, deputada Mara Caseiro (PSDB), defendeu a necessidade da aprovação do Cidadania Viva como política pública de direitos. “É de extrema importância para disseminar

o diálogo, a cidadania entre os vários povos e comunidades.

Já temos oito subsecretarias instituídas dentro da estrutura da Secic, do governo do Estado e também a Fundação Estadual de Cultura para compor com arte e cultura e resgatar o patrimônio do nosso Estado”, disse. (Texto: Bruno Arce)