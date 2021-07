As inscrições do ProUni começam na próxima terça-feira

O MEC (Ministério da Educação) já divulgou a data das inscrições para o ProUni (Programa Universidade para Todos) do segundo semestre deste ano. Os estudantes interessados em concorrer a bolsas de estudos integrais e parciais em universidades particulares terão do dia 13 ao dia 16 de julho deste ano para realizarem a inscrição.

Uma semana após o período de inscrição, será divulgado o resultado da primeira chamada. Os candidatos precisarão apresentar, junto às instituições de ensino, os documentos que comprovem que eles se enquadram nos requisitos para concorrer ao benefício. O ProUni oferece bolsas de estudo para estudantes que possuem renda familiar bruta mensal, por pessoa, de até 1,5 salário-mínimo (no caso das bolsas integrais) e de até três salários-mínimos por pessoa (no caso das bolsas parciais).

Além disso, poderá se inscrever no ProUni somente o estudante brasileiro que não possua diploma de curso superior e que tenha participado do Enem mais recente e obtido, no mínimo, 450 pontos de média; e não pode ter tirado zero na redação.

Confira o cronograma do ProUni 2021/2:

Inscrições: 13 a 16 de julho;

Resultado da primeira chamada: 20 de julho;

Comprovação das informações: 20 a 28 de julho;

Resultado da segunda chamada: 03 de agosto;

Comprovação das informações: 03 a 11 de agosto;

Inscrições na lista de espera: 17 e 18 de agosto;

Divulgação da lista de espera para as instituições de ensino: 20 de agosto; e

Comprovação das informações: 23 a 27 de agosto.